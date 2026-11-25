Rubber Leaf hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,2 Millionen USD – ein Plus von 264,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubber Leaf 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at