07.11.2025 06:31:29
Rubellite Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rubellite Energy hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,3 Millionen CAD – ein Plus von 30,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubellite Energy 38,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
