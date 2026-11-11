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11.11.2026 06:31:29
Rubellite Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rubellite Energy veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubellite Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,1 Millionen CAD im Vergleich zu 50,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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