Rubellite Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rubellite Energy hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 48,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubellite Energy 51,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,350 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,730 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 209,25 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 148,11 Millionen CAD in den Büchern standen.

