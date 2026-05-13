Rubellite Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rubellite Energy hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubellite Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 57,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at