Rubellite Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rubellite Energy präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rubellite Energy 0,170 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 73,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubellite Energy 52,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at