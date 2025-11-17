|
Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 EGP gegenüber 0,080 EGP im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,7 Millionen EGP. Im Vorjahresviertel waren 90,2 Millionen EGP in den Büchern gestanden.
