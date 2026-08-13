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13.08.2026 06:31:29
Rubfila International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rubfila International stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 1,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubfila International 1,23 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubfila International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden INR im Vergleich zu 1,45 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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