Rubfila International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rubfila International hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubfila International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,21 Prozent auf 1,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at