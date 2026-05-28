Rubfila International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rubfila International stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubfila International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Milliarden INR im Vergleich zu 1,47 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,51 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at