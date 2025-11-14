Rubfila International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rubfila International hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rubfila International ein EPS von 1,11 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at