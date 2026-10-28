The Rubicon Project Aktie
WKN DE: A1100X / ISIN: US78112V1026
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28.10.2026 16:12:47
Rubico To Effect 1-for-25 Reverse Stock Split
(RTTNews) - On Wednesday, Rubico Inc. (RUBI), a global shipping company that owns and operates vessels, will implement a 1-for-25 reverse stock split of its common shares, effective at the market opening on October 30, 2026.
The reverse stock split will take effect at market opening on October 30, 2026. Rubico's shares will begin trading on a split-adjusted basis on the Nasdaq Capital Market under the existing ticker symbol RUBI.
On the Nasdaq, the shares were trading 25.64 percent down at $0.1128.
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