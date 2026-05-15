Rubicon Organics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rubicon Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Rubicon Organics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 13,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at