Rubicon Organics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rubicon Organics hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Rubicon Organics 16,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Rubicon Organics -0,040 CAD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rubicon Organics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,45 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 48,70 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at