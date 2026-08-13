Rubicon Organics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rubicon Organics hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubicon Organics einen Umsatz von 15,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at