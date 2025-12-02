|
02.12.2025 06:31:28
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny hat am 29.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 68,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.