Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny hat am 29.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 68,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at