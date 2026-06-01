Rubicon Research stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rubicon Research hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4,10 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,93 Milliarden INR ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,52 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 8,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,54 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12,74 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 17,20 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 17,33 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at