09.11.2026 06:25:38

Rubio: Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe im Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken "höchst unwahrscheinlich", betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.

In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe im Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.

Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. "Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich." Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf./so/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende
Die Börsen in Asien legen am Montag zu. Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen