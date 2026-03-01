|
01.03.2026 09:30:38
Rubio sagt für Montag geplante Reise nach Israel ab
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio wird seine Reise nach Israel nicht wie geplant antreten. Aufgrund der aktuellen Umstände werde Rubio am Montag nicht nach Israel reisen, teilte ein Vertreter des Ministeriums auf der Plattform X mit. Er machte keine Angaben dazu, ob die Reise zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll.
Zuvor hatten die USA gemeinsam mit Israel mehrere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wurde dabei auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Aus dem Iran lag dafür zunächst keine Bestätigung vor. Der Iran griff nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Ziele in Israel sowie US-Militärstützpunkte in der Region an./jcf/DP/zb
