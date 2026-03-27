27.03.2026 21:59:38

Rubio warnt vor iranischen Mautplänen für Straße von Hormus

VAUX-DE-CERNAY (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio warnt davor, dass die iranische Führung nach dem Krieg ein Mautsystem in der für den internationalen Ölhandel wichtigen Straße von Hormus etablieren könnte. "Das ist nicht nur illegal, sondern auch inakzeptabel und gefährlich für die Welt, und es ist wichtig, dass die Welt einen Plan hat, um dem entgegenzutreten", sagte er nach Gesprächen der Außenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris.

Die Vereinigten Staaten von Amerika müssten nicht zwingend die Leitung für den Plan übernehmen, sagte Rubio. Zugleich seien die USA glücklich und bereit, mitzuarbeiten. Nicht nur für die G7-Staaten, sondern auch für Länder in Asien und auf der ganzen Welt stehe viel auf dem Spiel.

Es müsse sichergestellt werden, dass "weder die Straße von Hormus noch irgendeine internationale Wasserstraße jemals von einem Nationalstaat oder einer terroristischen Regierung wie der heutigen im Iran (...) kontrolliert oder bevormundet" werde, sagte Rubio./ngu/DP/jha

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