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27.03.2026 18:39:38

Rubio: Ziele im Iran können ohne Bodentruppen erreicht werden

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio geht davon aus, dass die USA ihre Ziele im Iran-Krieg auch ohne den Einsatz von Bodentruppen erreichen werden. Das Militär liege vor dem Zeitplan zur Erreichung seiner Ziele - "und wir können sie ohne Bodentruppen erreichen", sagte er nach Ukraine-Gesprächen der Außenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris. Rubio zeigte sich davon überzeugt, dass der Einsatz im Iran "in wenigen Wochen, nicht in Monaten" abgeschlossen werden könnte.

Zugleich sagte Rubio, dass er einen Einsatz von Bodentruppen nicht kategorisch ausschließe. Die USA würden sich diese Flexibilität vorbehalten, um Präsident Donald Trump "maximale Handlungsfreiheit und maximale Möglichkeiten zu geben, sich auf Eventualitäten einzustellen".

Die Frage, ob Bodentruppen entsendet werden, gilt in den USA als höchst heikel aufgrund der langjährigen und verlustreichen Kriege im Irak und in Afghanistan./ngu/DP/stw

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