Rubrik CFO Kiran Kumar Choudary Sells $2.5 Million Stock

Kiran Kumar Choudary, Chief Financial Officer of Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK), reported the sale of 23,995 shares of Class A Common Stock in a series of transactions between Sept. 15, 2026, and Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($102.12); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($107.83).

Rubrik operates as a global infrastructure software provider with a market capitalization of $22 billion and TTM revenue of $1.5 billion, positioning the company as a significant player in the data security and protection market.

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