Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
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14.08.2026 14:30:01
Rubrik CTO Arvind Nithrakashyap Sells $3.0 Million Stock
Chief Technology Officer Arvind Nithrakashyap sold 38,460 shares of Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) from Aug. 3, 2026, through Aug. 5, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($79.19); post-transaction value based on August 05, 2026, market close ($84.81).Rubrik is a global provider of advanced data security solutions with a market capitalization of $21 billion and TTM revenue of $1.4 billion, positioning it as a significant player in the infrastructure software segment. The company's comprehensive platform addresses the growing demand for integrated data protection across hybrid and multi-cloud environments, leveraging its technology to help organizations secure and manage data threats. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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