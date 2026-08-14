Ruby Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ruby Mills hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ruby Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,61 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 914,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 695,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at