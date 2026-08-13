Ruchi Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ruchi Infrastructure hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,16 INR. Im letzten Jahr hatte Ruchi Infrastructure einen Gewinn von 0,330 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 176,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ruchi Infrastructure 165,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at