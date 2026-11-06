Ruchi Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ruchi Infrastructure hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 165,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ruchi Infrastructure 159,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at