Ruchi Infrastructure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ruchi Infrastructure äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ruchi Infrastructure im vergangenen Quartal 137,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ruchi Infrastructure 133,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at