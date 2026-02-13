Ruchi Soya Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ruchi Soya Industries hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ruchi Soya Industries 3,41 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,17 Prozent auf 104,84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at