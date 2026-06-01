Ruchi Soya Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ruchi Soya Industries hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,82 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ruchi Soya Industries 111,56 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 16,68 INR beziffert, während im Vorjahr 11,98 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ruchi Soya Industries 401,70 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 341,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at