Ruchi Soya Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ruchi Soya Industries lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ruchi Soya Industries 1,66 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at