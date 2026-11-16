Ruchi Soya Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ruchi Soya Industries hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,86 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,75 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ruchi Soya Industries 113,23 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at