Ruchira Papers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ruchira Papers gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,87 Prozent auf 1,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at