Ruchira Papers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ruchira Papers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,69 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,75 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at