Ruchira Papers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ruchira Papers hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,19 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,17 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 1,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 14,79 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ruchira Papers ein Gewinn pro Aktie von 22,56 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,49 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ruchira Papers 6,59 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at