Rudra Global Infra Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rudra Global Infra Products lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rudra Global Infra Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,78 Milliarden INR im Vergleich zu 1,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,23 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rudra Global Infra Products einen Umsatz von 5,60 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at