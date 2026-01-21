|
Rudra Global Infra Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rudra Global Infra Products hat am 19.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Rudra Global Infra Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Rudra Global Infra Products im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rudra Global Infra Products 1,48 Milliarden INR umsetzen können.
