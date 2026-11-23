|Erholungsversuch
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23.11.2026 16:04:00
Rückenwind aus dem Silicon Valley: Nach Huang-Rückkehr zu NVIDIA springen KI-Aktien wie Infineon und Siemens Energy an
Der Erholung folgen am Montag auch die Aktien anderer deutscher KI-Profiteure wie etwa Siemens Energy (+6,73%, 126,28 Euro) oder die kleineren Ausrüsterwerte aus dem MDAX wie etwa AIXTRON (+10,5%, 32,51 Euro). Papiere von HOCHTIEF kletterten auf 355,80 Euro um 5,27 Prozent.
"Die Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion. Die Anleger sähen einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben.
/tih/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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