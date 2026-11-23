Nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten NVIDIA sind am deutschen Aktienmarkt die Profiteure des zuletzt in arge Zweifel gezogenen KI-Booms kräftig gestiegen.

Für den Kurs von Infineon , der am Freitag um fast acht Prozent abgesackt war, ging es im XETRA-Handel um 7,27 Prozent nach oben auf 48,73 Euro - mitunter auch gestützt auf eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

Der Erholung folgen am Montag auch die Aktien anderer deutscher KI-Profiteure wie etwa Siemens Energy (+6,73%, 126,28 Euro) oder die kleineren Ausrüsterwerte aus dem MDAX wie etwa AIXTRON (+10,5%, 32,51 Euro). Papiere von HOCHTIEF kletterten auf 355,80 Euro um 5,27 Prozent.

"Die Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion. Die Anleger sähen einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben.

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FRANKFURT (dpa-AFX)