Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Tech-Branchenumfeld
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28.10.2026 17:00:00
Rückenwind aus Südkorea: SK hynix beflügelt Aktien von SanDisk, Applied Materials & Co.
Zuletzt hatte der näher rückende Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic schon dafür gesorgt, dass die Stimmung im KI-Bereich wieder besser wurde, nachdem Aktien mit Fantasie für den Megatrend Künstliche Intelligenz im Oktober bislang abgestraft wurden. Nach und nach sickern dazu neue Einzelheiten durch. Als möglicher Termin gelte nun die Woche ab dem 16. November, schrieb der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.
Ein neuer, konkreter Stimmungstreiber waren am Mittwoch starke Resultate aus Südkorea von SK Hynix. Verglichen mit dem Vorjahr hat der nach Samsung weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips seinen Umsatz mehr als vervierfacht und den operativen Gewinn mehr als versiebenfacht. Laut einem Händler geht SK Hynix davon aus, dass der Speichermarkt in Anbetracht eines knappen Angebots bis 2030 weiter dynamisch wachsen wird. Die Aktien der Koreaner hatten in Seoul fast 11 Prozent höher geschlossen. Ihre Hinterlegungsscheine bestätigten dies im New Yorker Handel, wo sie im frühen Handel 12 Prozent gewannen.
Positiv auffällig im KI-Hardwarebereich waren vor diesem Hintergrund am Mittwoch die Aktien einiger US-Konzerne, die auch mit Speichern oder Speicherchips ihr Geld verdienen. Dazu zählten zum Beispiel die Aktien von Micron und SanDisk mit Kursgewinnen, die bis fünf Prozent reichten. Mit Lam Research, Applied Materials und KLA waren aber auch US-Ausrüsterunternehmen der Chipbranche relativ begehrt.
Bei dem größten der Branche, NVIDIA, bewegte sich der Kurs nach der jüngsten Erholung aber nur noch um sein Vortagsniveau. Unter den wachstumsstarken "Magnificent 7" der Tech-Branche war das Bild am Mittwoch insgesamt durchwachsen vor den Resultaten von Microsoft und Alphabet, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Außerdem wartet zur Wochenmitte noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf die Anleger.
/tih/la/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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