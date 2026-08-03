Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Schönheits-Boom
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03.08.2026 11:25:41
Rückenwind für Brenntag-Aktie: Woojin-Kauf stärkt Asien-Präsenz
Das 1999 gegründete Unternehmen mit Sitz in Anyang südlich von Seoul vertreibt Spezialinhaltsstoffe für die Schönheits- und Körperpflege und verfügt über ein technisches Team sowie ein eigenes Labor, wie Brenntag mitteilte. Woojin habe einen schnell wachsenden Kundenstamm in ganz Asien und ein robustes Netzwerk globaler Lieferanten. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
"Der koreanische Markt ist ein globaler Trendsetter für Formulierungen im Bereich Beauty & Personal Care und stellt eine bedeutende Wachstumschance dar", sagte Francois Bleger, Global President von Brenntag Beauty & Care, laut der Mitteilung. "Unsere gestärkte Präsenz wird als Brückenkopf dienen, um die anderen Geschäftsbereiche von Brenntag in ganz Südkorea voranzutreiben, und wir freuen uns darauf gemeinsam in Korea und darüber hinaus zu wachsen."
Die Brenntag-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent auf 62,02 Euro.
DJG/sha/cbr
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