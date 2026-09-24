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Erstanmeldungen 24.09.2026 07:16:39

Rückenwind für die Automobilbranche: EU-Automarkt wächst weiter – Chinesische Hersteller gewinnen Marktanteile

Rückenwind für die Automobilbranche: EU-Automarkt wächst weiter – Chinesische Hersteller gewinnen Marktanteile

Der Automarkt in der Europäischen Union hat in den vergangenen beiden Monaten weiter zugelegt.

Im Juli stiegen die Neuzulassungen von Pkw in der Wirtschaftsgemeinschaft gegenüber dem Vorjahresmonat um 3 Prozent und im August um 4,5 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Nach acht Monaten steht das Wachstum bei den Erstanmeldungen nun bei 5,3 Prozent auf 7,55 Millionen Autos. Davon waren 21,7 Prozent reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Plug-in Hybride standen für ein Zehntel des Marktes.

Deutlich zulegen konnten von Januar bis Ende August die chinesischen Anbieter. Autobauer wie der Volkswagen-Konzern warnen in jüngster Zeit immer deutlicher vor der erstarkenden Konkurrenz aus Fernost auf dem heimischen Markt. Der Geely-Konzern, zu dem der Acea-Verband unter anderem die im Westen bekannten Marken Volvo (Volvo Car AB Registered B), Polestar (Polestar Automotive A) und das Joint-Venture Smart mit Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) zählt, blieb in der EU mit seinem Marktanteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar nur stabil bei 2,7 Prozent.

BYD (BYD) konnte seinen Anteil an den Neuwagen aber von 0,9 auf 2,4 Prozent Marktanteil mehr als verdoppeln. SAIC Motor (vor allem MG Motor) legte von 1,9 auf 2,2 Prozent zu, Chery Automobile (Marken Omoda, Jaecoo) von 0,5 auf 1,5 Prozent. Zusammen mit Leapmotor (0,8 Prozent) erreichten diese chinesischen Anbieter so rechnerisch zusammen einen Marktanteil von 9,6 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es dem Acea zufolge nur 6,2 Prozent.

Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern verkaufte im Juli und August jeweils um die 3 Prozent weniger Autos als ein Jahr zuvor. In den Zahlen ist die Sportwagentochter Porsche AG (Porsche vz) enthalten, die in den Monaten einen Dämpfer von knapp 5 und gut 8 Prozent in der EU einsteckte. Bei BMW gab es in beiden Monaten ein leichtes Plus von jeweils unter einem Prozent. Mercedes-Benz konnte im Juli nur leicht zulegen, steigerte die Neuzulassungen im August dann aber um über 7 Prozent.

/men/nas

BRÜSSEL (dpa-AFX)

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