Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Kurszielanhebung
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09.10.2026 11:22:00
Rückenwind für Salzgitter: UBS setzt auf Kauf und traut der Aktie viel zu
Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.
Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.
Die Einstufung hob Jones von "Neutral" auf "Buy". Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte.
/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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