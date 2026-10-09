Rückenwind für Salzgitter: UBS setzt auf Kauf und traut der Aktie viel zu

Mit einer deutlichen Kurszielanhebung für Salzgitter hat die Schweizer Großbank UBS den Papieren des Stahlherstellers am Freitag zu einem prozentual zweistelligen Kurssprung verholfen.

An der MDAX -Spitze verzeichneten die Titel am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise ein Plus von mehr als 11 Prozent auf fast 49 Euro. Mit seinem von 56 auf 71 Euro erhöhten Kursziel liegt Analyst Andrew Jones noch deutlich darüber.

Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.

Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.

Die Einstufung hob Jones von "Neutral" auf "Buy". Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte.

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FRANKFURT (dpa-AFX)