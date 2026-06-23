Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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23.06.2026 07:59:58
Rückgang bei Volkswagen: Absatz von Elektroautos steigt in der EU deutlich
Reine Verbrennerfahrzeuge haben in der EU derzeit einen schweren Stand. Ein hohes Wachstum bei E-Autos verhilft den Autoherstellern im Mai dennoch zu einem ordentlichen Plus. Deutschland liegt dabei deutlich unter dem Trend.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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