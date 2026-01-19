|Inflationsrate
Rückgang der Inflation in der Eurozone im Dezember
Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, gab im Dezember ebenfalls leicht nach. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) sank auf 2,3 (2,4) Prozent. Die erste Meldung wurde damit bestätigt. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Dezember in der Gesamtrate um 0,2 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,3 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent Inflation an. Da die Inflation jetzt unter dem mittelfristigen Zielwert der EZB liegt, ist eine Zinssenkung bei der Ratssitzung am 5. Februar sehr unwahrscheinlich. Derzeit liegt der Leitzins bei 2,00 Prozent.
Von Andreas Plecko
DOW JONES
