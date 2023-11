Rückgang der US-Inflation beflügelt Börsen

Frankfurt (Reuters) - Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation sorgt für gute Laune am Aktienmarkt.

Der Dax weitete am Dienstag nach Bekanntgabe der Inflationsdaten seine Gewinne aus und notierte 1,4 Prozent höher bei 15.561 Punkten. Der EuroStoxx50 kletterte um gut ein Prozent. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Plus.

Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen. Die Inflationsrate sank auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent im September. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 3,3 Prozent erwartet. Die Investoren hoffen nun, dass der Rückgang der Inflation die US-Notenbank Fed zu einer längeren Pause bei den Zinserhöhungen in ihrem Kampf gegen die steigenden Preise bewegt. "Das ist die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt hat", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die Jahresrate ist zwar noch immer zu hoch. Aber die Richtung nach unten stimmt wieder. Und das werden die Börsen und auch die Fed selbst als Erfolg betrachten." Es sei zwar weiterhin viel zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr dürfte allerdings vom Tisch sein.

DOLLAR UNTER DRUCK

Der Dollar-Index rutschte nach den Daten um knapp ein Prozent auf 104,64 Punkte ab. Der Euro stieg im Gegenzug um gut ein Prozent auf 1,0815 Dollar. Die Anleger griffen indes bei Staatsanleihen zu. Im Gegenzug zum steigenden Kurs fielen die Renditen. Die zehnjährigen US-Bonds rentierten mit 4,469 Prozent nach 4,632 Prozent am Montag. Auch die Rendite der Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit bröckelte auf 2,628 Prozent von 2,717 Prozent ab.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist unterdessen wie erwartet im Sommer leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank dem Statistikamt Eurostat zufolge im Zeitraum Juli bis September 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Im Frühjahr hatte die Wirtschaft noch um 0,2 Prozent zugelegt.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von RWE um 3,6 Prozent an. Der größte deutsche Stromproduzent konnte dank der höheren Erträge aus der internationalen Stromerzeugung und dem Energiehandel seinen Kerngewinn in den ersten neun Monaten fast verdoppeln. Analysten der Deutschen Bank und von Jefferies sprachen von starken Ergebnissen. Ein Händler zeigte sich enttäuscht, dass trotz der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse der Ausblick für das Geschäftsjahr von RWE lediglich bestätigt wurde.

PARTNERSCHAFT BEFLÜGELT AMAZON UND SNAPCHAT

Auch bei ProSiebenSat.1 griffen Anleger nach Zahlenvorlage kräftig zu. Mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent ließ der Fernsehkonzern die übrigen Werte im MDax weit hinter sich. Die Aktie sei zuvor katastrophal gelaufen, so dass Anleger nun Short-Positionen auflösten, um Gewinne mitzunehmen, kommentierte ein Händler. In den vergangenen drei Monaten hatten die Titel rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Erstmals seit 2021 konnte ProSiebenSat.1 im Sommer den operativen Gewinn wieder zum Vorjahres-Quartal steigern und rechnet auch für das Schlussquartal 2023 mit leichten Anstiegen.

Nach oben gesetzte Gesamtjahresziele ließen Anleger zudem bei Informa zugreifen. Mit einem Plus von 5,7 Prozent gehörten die Aktien der Eventagentur in London zu den größten Gewinnern. Der britische Konzern profitierte von der Erholung der Veranstaltungsbranche nach einem pandemiebedingten Einbruch und seiner Expansion in neue Märkte wie der Gesundheits- und Luxusbranche.

In den USA beflügelte die Ankündigung einer Partnerschaft die Aktien von Snapchat und Amazon. Die Papiere legten vorbörslich um 6,6 beziehungsweise rund zwei Prozent zu. US-Nutzer könnten zukünftig einige Produkte direkt über den Foto-Messengerdienst Snapchat kaufen, teilte der Online-Händler mit.

