Rückgang der US-Inflation lässt Asien-Anleger jubeln

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Der nachlassende Inflationsdruck in den USA hat auch an den asiatischen Aktienmärkten die Furcht vor steigenden Zinsen verscheucht.

In Tokio sprang der japanische Aktienindex Nikkei am Mittwoch erstmals seit fast zwei Monaten über die psychologisch wichtige Marke von 33.000 Punkten. Anleger spekulierten auf fallende Zinsen im kommenden Jahr, nachdem die US-Teuerungsrate im Oktober überraschend stark auf 3,2 Prozent gefallen war. Dies hatte zuvor auch an den Börsen in Europa und den USA eine Aktien-Rally ausgelöst.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sprang um 2,5 Prozent auf 33.520 Punkte. Die bislang bestehende Obergrenze um die 32.000-Punkte-Marke sei nach den US-Inflationsdaten gefallen, was eine sehr wichtige Entwicklung für den Markt sei, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. "Gleichzeitig konzentrierten sich die Käufe auf Unternehmen mit guten Gewinnen."

Größter Gewinner war nach Anhebung der Gewinnprognose der Raffineriekonzern Idemitsu Kosan mit einem Plus von 18 Prozent. Der Technologie-Investor SoftBank und der Elektronikkonzern Sony stiegen jeweils um rund fünf Prozent.

Auch in China griffen die Anleger bei Aktien zu. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legten jeweils um knapp ein Prozent zu. In Hongkong machte der Hang Seng einen Satz um 3,8 Prozent nach oben. Positive Konjunkturdaten aus der Volksrepublik hellten die Stimmung weiter auf. Die chinesische Wirtschaft hat sich im Oktober dank eines Anstiegs der Industrieproduktion und unerwartet guter Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet erholt. Einem Bericht von Bloomberg zufolge plant die chinesische Regierung zudem, eine Billion Yuan (137 Milliarden Dollar) an günstigen Krediten bereitzustellen, um den Immobilienmarkt anzukurbeln.

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Indizes Stand Veränderung

in Prozent

Nikkei

33.519,70 +2,5

Topix

2.373,22 +1,2

Shanghai

3.072,83 +0,6

CSI300

3.607,25 +0,7

Hang Seng

18.035,32 +3,7

Kospi

2.486,67 +2,2

Euro/Dollar

1,0869

Pfund/Dollar

1,2470

Dollar/Yen

150,61

Dollar/Franken

0,8884

Dollar/Yuan

7,2376

Dollar/Won

1.302,26

(Bericht von Kevin Buckland und Tom Westbrook, geschrieben von Katharina Loesche, Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger.