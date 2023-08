Rückgang der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland beschleunigt sich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückgang der Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hat sich im Juni beschleunigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden 21.800 Baugenehmigungen erteilt. Das waren 28,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Mai hatte das Minus bei 25,9 Prozent gelegen. Im ersten Halbjahr sank die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen auf Jahressicht um 27,2 auf 135.200. Im gesamten Jahr 2022 war sie um 6,9 Prozent zurückgegangen.

Nach Einschätzung von Destatis haben zum Rückgang der Bauvorhaben weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juni 2023 insgesamt 111.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 30,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 35,4 Prozent auf 27 000 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen sogar um auf 7.700. Auch bei der Gebäudeart mit den insgesamt meisten Wohnungen, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich, und zwar um 27,0 Prozent auf 72.400.

