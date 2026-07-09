Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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09.07.2026 13:30:00
Rückgang im China-Geschäft lastet auf Mercedes und Porsche
Am Heimatmarkt läuft es für die Autobranche derzeit besser, es werden wieder mehr Autos zugelassen. Davon profitieren aber auch ausländische Hersteller in hohem MaßeWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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