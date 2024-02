Rückkehr der Narren - Es ist wieder Weiberfastnacht

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Am Donnerstag um 11.11 Uhr bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus. Mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag beginnt der Straßenkarneval. In vielen Städten stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. So setzen in Düsseldorf die "Möhnen" den Bürgermeister gefangen. In Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Ein kleiner Stimmungsdämpfer könnte das Wetter sein: Es wird regnerisch und windig.

Für die Ordnungskräfte ist das närrische Treiben mitunter eine Herausforderung, insbesondere in Köln, das an Weiberfastnacht traditionell von vielen Tausend Partytouristen angesteuert wird. In Verbindung mit übermäßigem Alkoholkonsum kommt es dabei regelmäßig zu enormem Gedränge und Begleiterscheinungen wie Vermüllung und Wildpinkeln. Mit über 1500 Polizisten, 200 Ordnungsamt-Mitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den Ansturm in halbwegs geregelte Bahnen lenken. Zudem gibt es dieses Jahr erstmals auch ein Straßenfest auf den Kölner Ringen. Dadurch soll das immer völlig überfüllte Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße entlastet werden./cd/DP/jha