Rücknahmeanträge über Limit: BlackRock deckelt Auszahlungen bei Kreditfonds - Aktie verliert deutlich

• BlackRock begrenzt Auszahlungen in einem wichtigen Private-Credit-Fonds• Rücknahmeanträge übersteigen erstmals das festgelegte Liquiditätslimit• Investoren reagieren nervös - Aktie gerät unter Druck

Die BlackRock-Aktie brach an der NYSE 7,30 Prozent auf 954,15 US-Dollar ein. Auslöser für diesen Kursrückgang waren Entwicklungen im Markt für Private Credit, einem Segment, das in den letzten Jahren massiv expandiert ist, nun aber Anzeichen von Stress zeigt.

Rücknahmeanträge übersteigen die Liquiditätsschranken

Konkret betreffen die aktuellen Maßnahmen den HPS Corporate Lending Fund, einen der bedeutendsten Private-Credit-Fonds im Portfolio von BlackRock. Im ersten Quartal 2026 stellten Investoren Rücknahmeanträge für insgesamt 9,3 Prozent der umlaufenden Anteile. Da der Fonds jedoch vertragliche Beschränkungen vorsieht, um die Stabilität des Portfolios zu gewährleisten, wird BlackRock lediglich Rückkäufe in Höhe von fünf Prozent der ausstehenden Anteile (Stand Ende 2025) bedienen. Dies entspricht einem Volumen von etwa 620 Millionen US-Dollar. Es ist das erste Mal seit der Auflegung dieses Fonds, dass die Nachfrage nach Auszahlungen das festgelegte Limit überschritten hat. Das Management rechtfertigte diesen Schritt in einem Schreiben an die Anleger damit, dass die Entscheidung im besten Interesse der Gesamtheit aller Anteilseigner getroffen wurde, um erzwungene Verkäufe von Vermögenswerten zu ungünstigen Konditionen zu vermeiden. Systemische Spannungen im 1,8-Billionen-Dollar-Markt Die Situation bei BlackRock ist kein isoliertes Ereignis, sondern spiegelt eine breitere Tendenz im globalen Private-Credit-Markt wider, der mittlerweile ein Volumen von rund 1,8 Billionen US-Dollar erreicht hat. Auch andere Branchengrößen wie Blackstone mussten zuletzt Mechanismen nutzen, um den Abfluss von Kapital zu regulieren. Experten sehen darin ein Signal für eine zunehmende Verunsicherung der Investoren in einem Umfeld, das von wirtschaftlicher Volatilität und veränderten Zinsbedingungen geprägt ist.

Trotz der aktuellen Begrenzungen betont BlackRock die grundsätzliche Stärke des betroffenen Fonds. Dieser verfüge weiterhin über eine Liquidität von mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar und konnte allein im ersten Quartal 2026 neue Mittel in Höhe von 840 Millionen US-Dollar einsammeln. Aus Sicht des Konzerns bieten Phasen erhöhter Unsicherheit historisch gesehen oft attraktive Einstiegsgelegenheiten für langfristig orientierte Investoren im Bereich der privaten Kreditvergabe.

Strategische Neuausrichtung trotz Rekordvermögen

Diese operativen Schwierigkeiten treffen BlackRock in einer Phase des strategischen Umbaus. Erst im Juli 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von HPS Investment Partners ab, um seine Position im Bereich der alternativen Investments und Privatmärkte massiv auszubauen. Das Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 ein verwaltetes Vermögen von 400 Milliarden US-Dollar in privaten Märkten zu erreichen.

Obwohl das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) von BlackRock Anfang 2026 mit rund 14 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreichte, zeigt die aktuelle Marktreaktion, wie sensibel die Anleger auf Liquiditätsengpässe in illiquiden Anlageklassen reagieren. Die Aktie, die noch zu Beginn des Jahres von Rekordgewinnen und Zuflüssen im ETF -Geschäft profitierte, steht nun vor der Aufgabe, das Vertrauen in die Stabilität der ambitionierten Wachstumsstrategie im Bereich Private Credit zu festigen.

Redaktion finanzen.at