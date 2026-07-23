|
23.07.2026 14:53:38
Rückruf bei Tedi - Ablösungen an Wokpfanne
DORTMUND (dpa-AFX) - Tedi ruft eine Wokpfanne zurück, weil sich Partikel der Antihaftbeschichtung lösen und in Lebensmittel gelangen könnten. Betroffen ist die Wokpfanne mit der Artikelnummer 995731003421000000800. Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, wurde das Produkt bundesweit in Tedi-Filialen verkauft.
Verbraucher werden gebeten, die betroffene Wokpfanne nicht weiter zu benutzen. Stattdessen soll sie in eine Tedi-Filiale zurückgebracht werden. Kunden erhalten den Angaben zufolge bei Rückgabe des Produkts den Kaufpreis erstattet./ddj/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen wenig veräandert -- ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigt gut behauptet. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.